فيديوجراف: قبل جوقة الشرف.. أوسمة حصل عليها الرئيس السيسى

ويرصد الفيديو جراف التالى، أبرز الأوسمة التى حصل عليها الرئيس السيسى، منذ عام 2014، وحتى اليوم.
وفى ديسمبر 2020، وتحديدًا مساء أمس، منح الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، الرئيس عبد الفتاح السيسى، وسام جوقة الشرف، والذى يقدم للأشخاص الذين ساهموا فى إنجازات إنسانية وتنموية.
وفى أبريل من العام الماضى، مح الرئيس الغينى ألفا كوندى، الرئيس عبد الفتاح السيسى وسام الاستحقاق الوطنى.
أما فى مايو2017 منح ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس السيسى وسام الشيخ عيسى آل خليفة، وذلك لمساندة مصر الدائمة للبحرين وتقديرا للعلاقات الوطيدة.
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