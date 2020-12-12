فيديوجراف: قبل جوقة الشرف.. أوسمة حصل عليها الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - إنجازات ملموسة على أرض الواقع، قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ليس فى مصر وحدها، بل على مستوى العالم، الأمر الذى أعربت الدول العربية، والإفريقية، والأوربية، عن تقديرها لتلك الجهود، من خلال منح الرئيس أعلى الأوسمة.





ويرصد الفيديو جراف التالى، أبرز الأوسمة التى حصل عليها الرئيس السيسى، منذ عام 2014، وحتى اليوم.

وفى ديسمبر 2020، وتحديدًا مساء أمس، منح الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، الرئيس عبد الفتاح السيسى، وسام جوقة الشرف، والذى يقدم للأشخاص الذين ساهموا فى إنجازات إنسانية وتنموية.

وفى أبريل من العام الماضى، مح الرئيس الغينى ألفا كوندى، الرئيس عبد الفتاح السيسى وسام الاستحقاق الوطنى.

أما فى مايو2017 منح ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس السيسى وسام الشيخ عيسى آل خليفة، وذلك لمساندة مصر الدائمة للبحرين وتقديرا للعلاقات الوطيدة.