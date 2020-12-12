الداخلية تنظم قوافل إنسانية لتوزيع بطاطين ومواد غذائية بـ 12 محافظة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، أنه تم إيفاد قوافل إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين– مواد غذائية) على المواطنين قاطنى المناطق الأولى بالرعاية، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
استهدفت الحملات مديرية أمن القاهرة:"حى أهالينا بمدينة السلام، حى الأسمرات بالمقطم"، ومديرية أمن الجيزة، مديرية أمن القليوبية، مديرية أمن الغربية، مديرية أمن السويس، مديرية أمن المنوفية، مديرية أمن سوهاج، مديرية أمن دمياط، مديرية أمن أسيوط، مديرية أمن الدقهلية، مديرية أمن المنيا، مديرية أمن الفيوم.
وقد لاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.
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