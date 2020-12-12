لتحقيق السيولة المرورية .. تطوير محاور قرى أطفيح والواحات والحوامدية

جدة - نرمين السيد - وأشار المحافظ، وفقا لبيان صحفى، أنه جارى تنفيذ أعمال تطوير للعديد من الشوارع والطرق لتحقيق السيولة المرورية والتسهيل على المواطنين بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور الجيزة بإشراف اللواء محمد عامر مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة الالتزام الكامل بالمواعيد المحددة والمتابعة الدورية للأعمال المنفذة من قبل الشركات للتأكد من تنفيذها وفقا لأعلى المعايير.

كما أشار إلى أنه جارى تطوير طريق ترعة الزمر بالوحدة المحلية بالكوم الأحمر بمركز ومدينة أوسيم بطول 2 كم2 تقريباً ضمن خطة رصف الطرق بالمركز، لافتاً أنه تم البدء فى تقوية وإعادة رصف طريق دير الكرمة بمركز ومدينة أطفيح بطول 2كم ضمن عملية رصف بعض الطرق بمراكز جنوب الجيزة والذى يعد أحد المحاور المرورية الهامة لأهالى المركز والمترددين عليه.

كما تم البدء فى أعمال تطوير وتوسعة ورصف طريق المريوطية السياحى بداية من كوبرى كاتو حتى كوبرى شبرامنت بمسافة 2 كم بنطاق مركز ومدينة أبو النمرس فى إطار سعى المحافظة نحو تحقيق السيولة المرورية بالطريق .

وأكد المحافظ، أنه تم وضع طبقة الأسفلت الثانية بطريق المدرسة التجارية بشارع سعد زغلول بمدينة الحوامدية والجارى تطويره بطول 1200م وعرض 10 م كما أنه جارى تطوير ورصف شارع سمير صادق بطول 800 م وعرض 10 م بداية من تقاطع شارع الجمهورية حتى شارع سعد زغلول حيث تم إنهاء 80% من الأعمال.

وتابع: بالإضافة إلى أنه جارى تنفيذ أعمال تطوير طريق مدرسة القصر الابتدائية ومسجد السلام بقرية القصر بطول 1 كم وذلك بنطاق مركز الواحات البحرية إلى جانب إزالة المعوقات وتمهيد طريق مدخل قرية منديشة على اتجاهين بطول 800 م تقريبا، وذلك للتجهيز لوضع الطبقة الأسفلتية ومتابعة أعمال استكمال رصف طريق مدخل أبوغالب بطول 1750 مترا وبعرض 10 أمتار بمركز ومدينة منشأه القناطر.