أبو العينين: نحتاج تشريعات مرنة تواكب الاقتصاد وتحفز المستثمرين

شارك النائب محمد أبو العينين، اليوم السبت، في مؤتمر الإصلاح التشريعي والعدالة الناجزة، الذي أعدته الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع.

وقال "أبو العينين"، خلال كلمته في المؤتمر، إن العدالة البطيئة صورة من صور إنكار العدالة، مؤكدًا أننا في حاجة إلى تشريعات مرنة تواكب الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وتوفير بيئة جيدة للاقتصاد الإبداعي.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك بعض التشريعات الحالية التي لا تناسب الوقت الحالي، ووصفها بأنها "عفى عليها الزمن"، مطالبًا بإعداد تشريعات محفزة للاستثمار وآمنة للمستثمرين.

وأكد أن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية تجاه تحقيق العدالة الناجزة، آملًا أن يواصل مجلس النواب الثورة التشريعية التي أحدثها، والتي تجلت في إصدار أكثر من 800 تشريع.