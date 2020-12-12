نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الدواء المصرية": التعاون مع "صيدلة القاهرة" في مجال تدريب طلبة الدراسات العليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الدواء المصرية الانتهاء من تدريب الدفعة الأولى من طلاب الدراسات العليا بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، المسجلين ببرنامج الماجستير المهني " فارما دي Pharma D"، وأن البرنامج التدريبي يشمل ست دفعات، ويستمر لمدة عشرة أشهر بدءا من أكتوبر 2020 وحتى أغسطس 2021.

وأكد الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء، أن البرنامج التدريبي شمل تدريب الطلاب من خلال عدة محاضرات وورش عمل مكثفة على كيفية إعداد البروتوكولات العلاجية، وكيفية البحث في المراجع العلمية الموثقة، وكيفية جمع واستخلاص المعلومات وتحليلها وعرضها بطريقة واضحة وبسيطة من خلال المواد التوعوية.

وأشار إلى أنه تم تدريب الطلاب أيضا على أهمية التثقيف الدوائي للمريض، والتعريف بخطورة الآثار العكسية لتناول العقاقير الطبية بدون الرجوع لصيدلي متخصص، وهو ما يساهم في حصول المريض على الفائدة المرجوة من العلاج.

ومن جانبها نوهت الدكتورة شيرين عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، أنه خلال التدريب قام الطلاب بإعداد بعض الأنشطة والمشروعات البحثية، وأن التدريب تم تحت إشراف مجموعة من المتخصصين من مركز المعلومات الدوائية، وإدارة اليقظة الدوائية.

يأتي ذلك في إطار تطلع هيئة الدواء إلى الانفتاح على كليات الصيدلة بمختلف الجامعات المصرية، وانطلاقا من حرص الهيئة على أهمية الإعداد الجيد للصيدلي وتأهيله بشكل مناسب لسوق العمل، واكتساب مهارات وخبرات عملية تمكنه من الانخراط سريعا داخل منظومة صناعة الدواء في مصر.