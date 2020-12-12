إنفوجراف.. أماكن يحظر وضع إعلانات ولافتات عليها

جدة - نرمين السيد - فى إطار اهتمام الدولة المصرية، بالمظهر الحضارى لشوارعها، نصت المادة 37 من قانون البناء، على أنه لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات، فى الأماكن الأثرية.





وحذرت المادة من وضع الإعلانات، فى الأماكن التى يرصدها الإنفوجراف التالى. وتضمنت تلك الأماكن: وجهات المبانى الأثرية، المحيط العمرانى للأماكن التاريخية، محطات وسائل النقل العام، الفراغات العمرانية، والمحميات الطبيعية.

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