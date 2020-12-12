جدة - نرمين السيد - وعرضت الهيئة، بيانا حول حالة الطقس خلال الأربعة أيام المقبلة، كما يلى:- الأحد 13 ديسمبر ارتفاع فى درجات الحرارة على معظم الأنحاء لتكون أعلى من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح من 3-4 درجات مئوية. أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية. نشاط رياح ورمال منارة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية. الإثنين 14 ديسمبر انخفاض فى درجات الحرارة على معظم الأنحاء بقيم تتراوح من 3-4 درجات مئوية لتعود إلى معدلاتها الطبيعية. أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية . أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية و الوجه البحرى وخليج العقبة . نشاط رياح ورمال على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط. الثلاثاء 15 ديسمبر انخفاض فى درجات الحرارة على معظم الأنحاء لتكون أقل من معدلاتها الطبيعية بقيم تتراوح من 2-3 درجات مئوية. أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية. أمطار متوسطة على مناطق من الوجه البحرى ومدن القناة نشاط رياح ورمال مثارة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية. اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط. الأربعاء 16 ديسمبر أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية. أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد ومناطق من جنوب سيناء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار تشهدها البلاد لمدة 4 أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.