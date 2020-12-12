طقس الأحد.. مائل للحرارة نهارا ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

جدة - نرمين السيد - توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية والقاهرة والوجه البحرى وجنوب سيناء، دافىء على السواحل الغربية، حار على شمال وجنوب الصعيد نهارًا.





وبحسب بيان للهيئة، عرضته عبر موقع "فيسبوك"، يسود ليلاً طقس بارد على جميع أنحاء الجمهورية. وتوقعت أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد. كما توقعت سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الغربية، وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد:- وتتأثر البلاد بامتداد منخفض جوى متمركز على غرب البحر المتوسط.

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