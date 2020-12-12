عاجل| صور.. السيسى يشيد خلال زيارته للكلية الحربية بقدرات وكفاءة الطلبة

جدة - نرمين السيد - زار الرئيس عبدالفتاح السيسى، فجر اليوم السبت، مقر الكلية الحربية، ورافقه خلال الزيارة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الزيارة جاءت فى إطار حرص الرئيس، على متابعة برامج تدريب وتأهيل طلبة الكلية الحربية، وتفقد مراحل الإعداد البدنى والمهارى المختلفة لطلبة الكلية، بما فيها تدريبات ركوب الخيل، كما شارك الطلبة فى بعض الأنشطة الصباحية، وتناول وجبة الإفطار معهم.

وألقى الرئيس، كلمة خلال الزيارة هنأ خلالها الطلبة الجدد على النجاح فى الالتحاق بالكلية الحربية، مؤكدا متابعته الحثيثة لجميع إجراءات واختبارات الالتحاق بالكلية الحربية، كما حرص على التواصل مع الطلبة الجدد عن قرب فى بداية مشوارهم الدراسى بالكلية.

كما أشاد الرئيس، بما لمسه خلال الزيارة من قدرات وكفاءة عالية لطلبة الكلية الحربية وجهدهم للوصول إلى أعلى درجات الاستعداد خلال فترة إعدادهم بالكلية، مطالبا إياهم بالاستمرار فى هذا النهج للحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدنى والذهنى المرتفع، والتحلى بالقيم العسكرية الرفيعة والنبيلة التى طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة المصرية من الانضباط والاجتهاد والالتزام والرغبة فى تلقى العلم والمعرفة ليصبحوا نموذجاً وقدوة لغيرهم من الشباب.

وأضاف المتحدث الرسمى، أنه دار حوار مفتوح بين الرئيس والطلبة الجدد، وأشار الرئيس إلى نتائج الزيارة الرئاسية الأخيرة إلى فرنسا وما عكسته من تفاهم وتنسيق مشترك من أجل تحقيق الاستقرار فى المنطقة، فضلا عن جهود تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين، خصوصا على الصعيد العسكرى والأمنى والثقافى، موضحا الثوابت الأساسية التى تقوم عليها السياسة المصرية من الانفتاح على جميع الدول الكبرى وإقامة العلاقات المتوازنة والمعتدلة معها من أجل البناء والتنمية والتعمير بعيدا عن الاستقطاب والمحاور.

واستعرض الرئيس، أسلوب إدارة الدولة لأزمة كورونا، والتى تمت بشكل علمى ومتزن، وذلك من خلال الاهتمام باتباع الإجراءات الاحترازية وتجهيز مستشفيات العزل واستنفار أجهزة الدولة المعنية، مشيرا فى هذا الإطار إلى وصول أول شحنة من اللقاحات من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، موجها الشكر والتقدير لها، ومؤكدا فى هذا السياق على المستوى المتميز الذى يحكم علاقات مصر مع أشقاءها من دول الخليج، لا سيما دولة الإمارات الشقيقة.

وفى ختام الزيارة، أثنى الرئيس على ما يبذله رجال القوات المسلحة المصرية البواسل من تضحيات فى سبيل حماية الوطن، مؤكدا تقدير الشعب المصرى لهذه الجهود الصادقة التى تهدف إلى الحفاظ على أمن واستقرار الوطن والوقوف فى وجه أية محاولة للنيل منه.