وزير الأوقاف يوجه أئمة شمال سيناء بمواجهة شائعات الجماعة الإرهابية

جدة - نرمين السيد - وجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الأئمة فى سيناء إلى التواصل مع المواطنين ومشاركتهم المناسبات الاجتماعية والتعريف بجهود الدولة فى إعمار وتنمية سيناء والمشروعات العملاقة والجامعات التى تبنى فيها لخدمة المجتمع، كما وجه بأهمية الرد على الشائعات المغرضة والأكاذيب التى تحاول الجماعة الارهابية نشرها بين المواطنين.





وقال وزير الأوقاف خلال افتتاحه فعاليات الدورة الأولى "تفنيد الفكر المتطرف"، اليوم السبت، بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات، والتى تضم 50 إمامًا من أئمة محافظتى شمال وجنوب سيناء وتستمر لمدة 3 أيام، وتأتى ضمن خطة وزارة الأوقاف، لعقد دورات متتابعة حول ذات الموضوع، إن الوزارة تسعى إلى تنمية مهارات العاملين بها وعلى رأسهم أئمة المحافظات الحدودية لرفع المستوى الثقافى والدينى حتى تكون لديهم القدرة على الرد على الشبهات والأكاذيب التى يحاول أصحاب الفكر المتطرف من الجماعات الإرهابية نشرها بين المواطنين.

ودعا وزير الأوقاف الأئمة للتسلح بالعلم والمعرفة فى كافة الفروع الثقافية والعلوم الشرعية والدينية والإلمام بعلوم الحديث والسنة والفقه وألا يترك مجال علمه وعمله لأنه مسئول عنهما أمام الله تعالى، لافتا إلى أن الوزارة لا تدخر جهدا فى الارتقاء بمستوى الأئمة وتحسين الخدمات العلمية والمالية لهم.

وقال الوزير: "قدمنا دورات لاستخدام الفضاء الالكترونى الاستخدام الأمثل لأنه ليس من الشرف والقيم أن تستغل المواقع الالكترونية بوجه والعمل الدعوى بوجه آخر"، مؤكدا أن الاهتمام بتدريب أئمة شمال وجنوب سيناء قائم ومستمر لأنهم يمثلون خط الدفاع أمام أصحاب الفكر المتطرف.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن الوزارة ستقوم فى الفترة المقبلة بتوزيع المصاحف وبعض الكتب الدينية من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على المواطنين فى بعض المحافظات وأنها ستبدأ بمحافظات سيناء حتى تكتمل منظومة المعرفة لدى الناس من خلال افتتاح العديد من المساجد والنهوض بالدعوة والتوعية والدور الاجتماعى الذى تقوم به الوزارة للتعريف بما تقوم به الدولة فى مجال الخدمات العامة والتعليم والصحة وتوفير فرص العمل والطرق والمزارع السمكية والزراعة وبناء المساكن المتطورة لأهالى سيناء والمحافظات الأخرى وإحداث التنمية الشاملة.

وأوضح وزير الاوقاف، أن الوزارة وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة الشئون الإسلامية بالسودان سيتم بمقتضاه انعقاد دورات تدريبية لائمة السودان لمواجهة مخاطر الفكر المتطرف فى مصر والسودان وكل دول العالم، مؤكدا وحدة المصير بين الدولتين الشقيقتين.