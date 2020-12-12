صور.. إحباط تهريب خمور بتعويضات جمركية 493 مليون جنيه فى السلوم

جدة - نرمين السيد - تمكن رجال جمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسى بالتنسيق مع قسم البحث الجنائى بميناء السلوم، من ضبط محاولة تهريب كمية من المشروبات الكحولية "الخمور" غير خالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.





جاء ذلك بناء على إخباريه سرية مشتركة من قسم البحث الجنائى بميناء السلوم ومحمد حسن بإدارة الأمن الجمركى وأحمد مختار مأمور حركة الصادر بجمرك السلوم بوجود معلومات مفادها التلاعب فى مشمول البضائع المحملة على السيارة رقم "ع س ا 6322 / ع ه ق 6395" قيادة السائق "ح . ز . ب" برقم بيان جمركى 6590 لسنة 2020 باسم شركة "ش . م . ح" والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن منظفات صناعية مصدرة إلى ليبيا.

تم عرض السيارة على جهاز الفحص بأشعة xray بمعرفة رمضان مغازى مسؤول الفحص بوجود ياسر سلام مدير إدارة الفحص فأكد صحة وإيجابية الإخبارية، وبالعرض على أسامة حسن عوض مدير إدارة الصادر قرر تشكيل لجنة من أحمد منصور وأنور سليمان مأمورى الحركة وأحمد مختار رئيس قسم حركة وأكرم فؤاد مدير التعريفة لتفتيش السيارة بحضور محمد حسن بإدارة الأمن الجمركى حيث تبين وجود 123 كرتونة بها 2119 زجاجة مشروبات كحولية (خمور) سعة 1 لتر أنواع مختلفة منشأ أجنبى مخبأة بين كراتين البضائع، وبلغت التعويضات المستحقة 493 مليون 597 ألف و380 جنيها.

قرر خالد الشبريسى مدير عام جمرك السلوم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط رقم 278 لسنة 2020 وإحالة المتهم للنيابة العامة لاتخاذ اللازم قانونا والتحفظ على المضبوطات والسيارة وحرر المحضر أحمد نور الله.