صور.. رهبنة شخصين فى دير الشايب بالأقصر

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جدة - نرمين السيد - وصلى صلوات الرهبنة والقداس الذى تلاها من أحبار الكنيسة إلى جانب الأنبا سلوانس أسقف ورئيس الدير، الأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، والأنبا يواقيم الأسقف العام لأسنا وأرمنت.
كما شارك فى الصلوات مجمع رهبان الدير وبعضٌ من رهبان ديرى القديس الأنبا متاؤس الفاخورى والشهيد مارجرجس بالرزيقات وعدد من الكهنة من إيبارشيات دشنا، سوهاج، ملوى.
والراهبان الجديدان هما: تيموثاوس الشايب، روفائيل الشايب.
وعقب انتهاء صلوات الرهبنة تولى الأنبا يواقيم خدمة القداس الإلهى.
صرح بذلك المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".
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