وكيل الأزهر: مواقع التواصل جعلت الشباب فى عزلة اجتماعية

جدة - نرمين السيد - اجتمع الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، اليوم السبت، مع مديرى مناطق الوعظ بجميع محافظات الجمهورية، لمناقشة أبرز المستجدات على الساحة الدعوية والقضايا المثارة والجهود التى يتطلبها العمل الدعوى فى هذه الآونة وأبرز المطالب والعقبات التى تواجه الوعاظ ومناطق الوعظ فى عملهم.





وأكد الدكتورالضوينى فى لقائه الأول مع مديرى الوعظ بعد توليه مهمة وكيل الأزهر، أن الوعاظ هم لسان الأزهر لمخاطبة مختلف شرائح المجتمع، ولا بد من الإلمام الكامل بمختلف القضايا المستجدة والمثارة على الساحة لمناقشتها ووضع الحلول المناسبة لها مع تدريب الوعاظ على كيفية الرد على الشبهات المثارة، وضرورة تحديث الخطط الدعوية بما يواكب التحديات المعاصرة والمستجدات على الساحة وخصوصًا فى ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعى التى جعلت الشباب فى عزلة اجتماعية ويحتاجون إلى متابعة دورية وإرشاد ودعم فكرى وعلمى ومعنوى.

وشدد وكيل الأزهر على أن الواعظ الأزهرى صاحب رسالة وأمانة ومهمة سامية تتطلب منه جهودًا مكثفة ميدانيًّا بين الشباب في كل مكان يوجدون فيه سواء على أرض الواقع أو فى الواقع الافتراضى، مؤكدًا أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وجَّه بتكثيف العمل الدعوى لتقوية الترابط المجتمعى ومكافحة الظواهر السلبية وتحصين المجتمع وحمايته من الأفكار الهدامة ومواجهة الشائعات عبر الإنترنت، وأن قيادات الأزهر لن يتأخروا فى توفير الدعم وتهيئة المناخ المناسب للوعاظ لتمكينهم من أداء رسالتهم.

من جانبه، قال الدكتور نظير عياد، إن مجمع البحوث الإسلامية يقوم بأنشطة مكثفة خلال الآونة الأخيرة من خلال المبادرات المجتمعية والانتشار فى الجامعات ومراكز الشباب والأماكن العامة للوصول إلى مختلف شرائح المجتمعات، ويتم تسيير قوافل دعوية وفق خطط مدروسة، ونقوم بتحديث الخطط بشكل مستمر مع عقد اجتماعات دورية لمناقشة المستجدات أولًا بأول، لأن مهمة الوعظ مهمة ثقيلة تتطلب جهودًا مضنية تتناسب مع ثقة الناس فى المؤسسة الأزهرية وإمامها الأكبر، وسيتم تقوية الربط بين المناطق بعضها بعضًا من أجل تضافر الجهود وتوجيهها فى الاتجاه المناسب، مع أهمية التنسيق مع مختلف الجهات التى تسهل عمل الوعظ بالمحافظات وتيسر لهم سبل القيام بهذا الدورى الدعوى والمجتمعى.