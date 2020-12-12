عاجل.. محافظ القاهرة: انهيار عقار بحدائق القبة ولا خسائر فى الأرواح

جدة - نرمين السيد - وجه خالد عبد العال محافظ القاهرة، وفقا لبيان صحفى، الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الشمالية وحى حدائق القبة بسرعة التنسيق مع الجهات الأمنية، وعلى الفور تم التوجه للعنوان المذكور وتبين بالمعاينة عدم وجود خسائر فى الأرواح.
ووجه المحافظ بإخلاء العقارات المجاورة من السكان دون المنقولات كإجراء احترازى لحين الانتهاء من رفع الأنقاض وجارى المتابعة.
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