أبو العينين: السيسي أنقذ مصر من نفق اقتصادي مظلم

شارك النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، في فعاليات المؤتمر السادس للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإصلاح والتشريع والذي عُقد بعنوان «الإصلاح التشريعي والعدالة الناجزة» بفندق سميراميس بالقاهرة، برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور، ورعاية المستشار الدكتور عمر مروان وزير العدل.

وقال "أبو العينين"، خلال كلمته بالمؤتمر، إن طموحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تصل إلى عنان السماء، واستطاع أن يخرج مصر من نفق اقتصادي مظلم.

كما شدد أبو العينين، على ضرورة إصلاح المنظومة التشريعية، وحاجتنا الضرورية إلى تشريعات تواكب هذا الطموح، مطالبًا بوضع تشريعات مرنة تواكب الاقتصاد الرقمي ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، قائلًا "هناك تشريعات عفى عليها الزمن، ولا تناسب الحاضر".

ومن ناحية أخرى، قال أبو العينين، خلال مؤتمر الإصلاح التشريعي والعدالة الناجزة، إن العالم بعد انتشار جائحة كورونا يحتاج إلى قياسات تشريعية جديدة.

وأوضح أننا نواجه تحديات كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي، وأن التغيرات الحالية تضعنا أمام وجه عالمي مختلف عن الماضي.