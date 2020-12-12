الأمن العام يضبط مسجل خطر هارب من 4 أحكام بالإعدام و7 بالمؤبد و32 سنة سجن

نجح قطاع الأمن العام بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في ضبط مسجل خطر هارب من 4 إعدام و7 مؤبد و32 سنة سجن، وذلك بمحافظة الاسماعيلية، حيث توصلت تحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن الاسماعلية لتحديد مكان شخص هارب من عدة أحكام.

وتبين أنه عاطل يبلغ من العمر 29 سنة، يقيم بمنطقة عشش الصرف الصحى بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، وله عنوان آخر بوادى الملوك دائرة المركز"، مطلوب التنفيذ عليه فى 13 حكم جناية بتهم"مخدرات إتجار, قتل , شروع فى قتل , سرقة بالإكراه ، تشكيل عصابي" ومحكوم عليه فيهم بـ 4 إعدام و7 سجن المؤبد و2 سجن لمدة16سنة، فتم ضبطه وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.