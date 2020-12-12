الرئيس السيسي يوجه الشكر لدولة الإمارات على شحنة لقاحات كورونا لمصر

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته للكلية الحريية فجر اليوم، السبت، أسلوب إدارة الدولة لأزمة كورونا، والتي تمت بشكل علمى ومتزن، وذلك من خلال الاهتمام باتباع الإجراءات الاحترازية وتجهيز مستشفيات العزل واستنفار كافة أجهزة الدولة المعنية
وأشار الرئيس في هذا الإطار إلى وصول أول شحنة من اللقاحات من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، موجهاً الشكر والتقدير لها، ومؤكداً في هذا السياق على المستوى المتميز الذي يحكم علاقات مصر مع أشقاءها من دول الخليج، وخاصةً دولة الإمارات الشقيقة.
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