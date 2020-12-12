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سلمى الشيمي في جلسة تصوير جديدة: «لاموني اللي غاروا مني»

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خضعت سلمى الشيمى الفتاة صاحبة فوتوسيشن سقارة، لجلسة تصوير جديدة، والتى نشرت صورها عبر حساب منسوب لها على موقع "فيس بوك".

وظهرت "سلمى" فى الصور وهى ترتدى فستان أبيض لامع مع تاج على رأسها، وكتبت فى تعليقها على الصور: "لامونى اللى غاروا منى"، وذلك بعد إثارتها جدلا كبيرا لعدة أيام على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد ارتدائها ملابس مثيرة ذات طابع فرعونى خلال جلسة تصوير فى منطقة سقارة الأثرية.

 

سلمي الشيمي

سلمي الشيمي

 

 

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سلمي الشيمي 

 

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 سلمي 

وكانت سلمى الشيمى بطلة فوتوسيشن سقارة، قد قالت ردا على منتقدى تجسيدها شخصية فرعونية: "أنا مبجسدش شخصية معينة، ولا نفرتيتي، مطلعتش قولت أنا نفرتيتى، أو أنا الملكة كليوبترا، أنا مجرد مجسدة واحدة فرعونية".

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 جلسة تصوير سلمي الشيمى

 

 

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 جانب من جلسة التصوير 

 

ووجهت سلمى، رسالة لمن هاجموها مؤخرًا: "أنا متعودتش أبص ورايا، فيه فرق إنك تهاجمنى وإنك تغلط فيا، وأنت لا تعرف تعليمى ولا تربيتى، ولا تعرف أنا بصرف على إيه، فيه ناس لما هاجمتنى كانت سبب إنى اتحبس انتوا اللى ولعتوا الدنيا.. أنا دفعت فلوس أكتر من حق التصريح بتاع التصوير،  ومخدتش ورقة ودى كانت غلطة، والفترة الجاية هيبقى فى سيشنات كتير بس بعيدة عن الفراعنة خالص، لأن جسمى حلو ومش تخينة".

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 سلمي الشيمي 

 

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 سلمي 

 

وأكدت، سلمى في لايف حصرى لليوم السابع،"عمرى ماكنت أتوقع إن السيشن هيوصلنى للنيابة، وبعد كده هاخد بالى، ولازم يقى معايا حد قانونى علشان أعمل كل حاجه بورق، ومحدش يشمت فيا تانى، لأن الناس اللى هاجتمنى هي السبب في اللى وصلت له ده".

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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