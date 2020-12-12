نظم استخدامك واعرف الأجهزة المنزلية الأكثر استهلاكا للكهرباء

الجميع يعانى من ارتفاع فاتورة الكهرباء، دون أن ينتبه إلى محاولة الاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية أو ستخدام الاجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة.

ونوضح فى هذا التقرير بعض المعلومات عن الأجهزة الأكثر استهلاكا للكهرباء وطرق ترشيد استهلاك الأجهزة الكهربائية، وتوفير فاتورة الكهرباء.

أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء هي:

التكييف:

هو من الأجهزة المنزلية الأعلى استهلاكا للكهرباء، عادة ما يستخدم مكيف الهواء خلال فصل الصيف، للتغلب على درجة االحرارة أكثر من فصل الشتاء، ويبلغ متوسط استهلاكه للكهرباء بمعدل 1450 كيلو وات لكل شهر، من النصائح التي تساعد على الحد من استهلاك المكيف للكهرباء هي بضبط درجة الحرارة على 24 درجة.

غلاية الماء:

تعد غلاية الماء الكهربائية من الأجهزة عالية الاستهلاك، فتستخدم بشكل متكرر لتحضير المشروبات الساخنة، يبلغ معدل استهلاكها للكهرباء نحو 310 كيلو وات للشهر الواحد، وينصح بعدم تركها موصولة بالكهرباء بشكل دائم لتوفير الاستهلاك وأيضًا للوقاية من احتراقها.

الثلاجة:

الثلاجة أو المبرد من الأجهزة الأكثر استهلاكا للكهرباء أيضًا، فتستهلك ما يقرب من 205 كيلو وات خلال الشهر الواحد، تقدم العديد من العلامات التجارية أنواع موفرة للكهرباء.

الفرن الكهربائى:

هو من الأجهزة الأكثر استهلاكا للكهرباء كذلك، فيستهلك ما يقرب من 58 كيلو وات خلال الشهر الواحد، لذلك، يمكنكِ استبداله بفرن الغاز فهو موفر للطاقة.

المكواة:

على الرغم من استخدامها البسيط خلال اليوم، إلا أن المكواة من الأجهزة التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة تصل إلى 1000 وات فى الساعة، وهو ما يوازي استهلاك مكيف الهواء، لذلك، لا ينصح بتركها متصلة بالكهرباء عند عدم الاستخدام.

غسالة الأطباق:

يبلغ حجم استهلاك غسالة الأطباق في الساعة الواحدة نحو 1200 وات وهو معدل هائل في حالة استخدامها بشكل يومي أو مرتين خلال اليوم.

المكنسة الكهريائية:

تستهلك المكنسة الكهربائية 750 وات في الساعة.

الميكروويف:

هومن الأجهزة عالية الاستهلاك للكهرباء، فقد يتخطى معدل استخدامه 500 وات لليوم الواحد، لا ينصح باستخدامه بشكل دائم توفيرًا للطاقة، وينبغي كذلك فصله من الكهرباء بعد الاستخدام.

كما يوجد بعض الأجهزة التى يجب فصلها نهائيا من مصدر التيار الكهربائى مثل فيشة الريسفر لانها تظل تستهلك الكهرباء رغم غلق التليفزيون وراوتر الإنترنت يجب فصله على الأقل ليلا أثناء عدم الاستخدام لأنه من أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء.