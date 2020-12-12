عضو البرلمان العربي: وثيقة جديدة ستغير مسيرة التعليم

قالت ناعمة عبدالله الشرهان عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو البرلمان العربي: إن هناك العديد من التحديات التي تواجه التعليم في المنطقة العربية خصوصا بعد جائحة كورونا.
وأوضحت الشرهان خلال الجلسة الثانية للبرلمان العربي المنعقدة الأن بمقر جامعة الدول العربية، أن اللجنة الاجتماعية لديها خطة عمل طموحة تلمس من خلالها مواطن الضعف والقوة بما يحقق عملية تعليمية متوازنة ومتكاملة في ضوء ما استفادته العملية التعليمية من دروس على خلفية كورونا.
ولفتت الشرهان إلى أن، وثيقة التعليم التى تعكف اللجنة على العمل عليها ستكون دفعة كبيرة للتعليم في الفترات المقبلة.
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