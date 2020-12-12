بسبب الربط الالكتروني..المستشار التنفيذي لبوابة العمرة يطالب وزيرة الصحة بالتدخل

أكد أحمد إبراهيم، المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، أن حصر السفر لأداء العمرة من خلال البوابة هدفه الأساسي مصلحة المعتمر وسلامته وضمان حقوقه ومتابعته منذ أن يتقدم لأداء العمرة وحتي سفره وعودته سالما.

وأضاف أن البوابة الإلكترونية تتيح مراقبة المعتمر من قبل وزارة السياحة وغرفة الشركات للتدخل الفوري عند حدوث أي مشكلة تواجه المعتمرين سواء قبل سفرهم أو بعد وصولهم للأراضي المقدسة وحتي عودتهم.

وناشد المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، سرعة التدخل وإصدار توجيهاتها لأجهزة الوزارة المختصة للربط الإلكتروني بين وزارة الصحة والبوابة في أسرع وقت.

واعتبر "إبراهيم"، أن تلك الخطوة من أهم خطوات الاستعداد لموسم العمرة المنتظر لحماية المعتمرين خاصة مع استمرار انتشار فيروس كورونا، موضحا أن هذا الربط يجعل المعتمر طوال الوقت تحت الرقابة الصحية للدولة ومتابعة أية تطورات صحية تواجهه لسرعة التدخل.

وأشار إبراهيم إلى أنه تمت مخاطبة وزارة الصحة عدة مرات وإخطارهم بجاهزية البوابة للربط الإلكتروني وسرعة إنجازه ولم يتم الرد من مسئولي الوزارة مما يستدعي تدخل الوزيرة شخصيا لإتمام تلك الخطوة لصالح المعتمر أولا وأخيرا.

وأضاف أحمد إبراهيم أن البوابة مجهزة إلكترونيا علي أعلي مستوي وخاصة في الناحية الصحية والتي ستمكن القائمين علي البوابة بعد إتمام الربط مع وزارة الصحة معرفة كافة التفاصيل الصحية للمعتمر ونتيجة التحاليل المختلفة التي يجريها بمعامل وزارة الصحة وترفع أتوماتيكيا علي البوابة ومنها اختبار pcr الخاص بفيروس كورونا وأية تحاليل أخري ومعرفة إذا ما كان المعتمر تناول اللقاح المضاد لهذا الفيروس والذي وصلت أولي جرعاته لمصر مؤخرا وسوف تصل جرعات أخري منه تباعا.

لفت إلى أننا تتيح أيضا التعرف علي الحالة الصحية بشكل عام للمعتمر أولا بأول ومعرفة درجة حرارته على مدار الساعة بما يتيح التنبؤ بأية مخاطر صحية قد يتعرض لها سواء قبل سفره وحتي عودته والتدخل الفوري في الطوارئ.