نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرض مؤقت في متحف الأقصر احتفالًا بمرور 45 عامًا على افتتاحه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقيم متحف الأقصر، بالتعاون مع البعثة المصرية الأمريكية المشتركة، معرضًا مؤقتًا، مساء اليوم السبت، لأحد القطع الأثرية به، و ذلك تزامنا مع الاحتفال بمرور ٤٥ عاما على افتتاحه.

يأتي ذلك في اطار سياسة وزارة السياحة و الاثار للترويج للمتاحف الإقليمية، و استغلال المناسبات لتسليط الضوء علي مقتنياتها،

و أوضح الدكتور علاء المنشاوي مدير متحف الاقصر أن هذا المعرض يضم قطعة واحدة فقط هي عبارة عن هريم من الحجر الرملي من نتائج أعمال البعثة الأثرية المصرية الامريكية المشتركة العاملة بجبانة جنوب العساسيف الأثرية.

و أشار أن العرض الخاص سيستمر و حتي شهر يونيو القادم و أن الهريم غاية في الجمال حيث أن جوانبه الأربعة مزينة بمناظر من الحفر الغائر تمثل شخص في وضع تعبدي أمام الاله أوزير و منظر آخر يصور الاله رع حور آختي بجانبه مركب و الاله أنوبيس راقدا علي مقصورته و فوقه قرص الشمس أما المنظر الرابع فيصور منظر لمركب يعلوه الاله آتوم. هذا بالاضافة إلى وجود بقايا كتابات هيروغليفية. يبلغ ارتفاع الهريم حوالي ٤٠ سم و عرضه ٢٧ سم و طول ٣٣ سم

و أكد المنشاوي أن المعرض يصاحبه عرض للوحات إيضاحية عن منطقة العساسيف و المقبرة التي تم العثور علي الهريم بداخلها، بالاضافة الى شرح تفصيلي لها مما يعمل بدوره على رفع الوعي لدي أبناء الشعب المصري بأهمية تراثهم الحضاري و الحفاظ عليه.

ومتحف الأقصر يضم حوالي 3000 قطعة أثرية ترجع لعصور ماقبل التاريخ ، ويلقي الضوء على فترة الدولة الحديثة وصولاُ إلى العصر الإسلامي.

من أهم قاعات المتحف هي قاعة الخبيئة ، وفي 12سبتمبر 1991 تم تحويلها لقاعة عرض للقطع الأثرية التي اكتشفت في خبيئة معبد الاقصر1989.

من معروضات المتحف تمثال الاله سوبك والملك امنحتب الثالث الذي عثر عليه عام 1967 داخل بئر فى قاع ترعة فى أرمنت بالأقصر.