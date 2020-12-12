نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البرلمان العربي يُكرم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرم رئيس البرلمان العربي، علي بن عبد الرحمن العسومي، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم السبت وذلك خلال جلسة البرلمان العربى التي عقدت بمقر الجامعة العربية.

ووقع الطرفان بروتكول تعاون بين مجلس الشيوخ والبرلمان العربي لتوفير الدعم لمركز الدبلوماسية العربية التابع للبرلمان العربى الذي تم إطلاقه اليوم، كما وقع رئيس البرلمان العربي بروتكول تعاون بين مركز الدبلوماسية العربية وجامعة القاهرة، ووقع عن الجامعة الدكتور عبد الرحمن ذكرى النائب الأول لرئيس الجامعة العربية.

ومن جانبه أعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ عن سعادته لحضور تأسيس مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية، قائلا: "قد لبيت الدعوة الكريمة للحضور لتوقيع بروتوكول التعاون مع مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية، لما لمسته فى قراءتى لمشروعه، من أنه يمنهج لممارسة الدبلوماسية البرلمانية العربية فى إطار مؤسسى مكتوب، له قواعده الحاكمة لممارستها".

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أن توقيع مجلس الشيوخ بروتكول تعاون مع البرلمان العربي، يأتي من منطلق الإيمان بأهمية الدبلوماسية البرلمانية في تحقيق جانب مهم من آمال وتطلعات الشعب العربى، فسوف أوقع بروتوكول التعاون بين مجلس الشيوخ المصري والبرلمان العربي.

من جانبه تقدم أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالتهنئة إلى عادل عبد الرحمن العسومي، بمناسبة انتخابه رئيسا للبرلمان العربي، مضيفا: "أتمنى له التوفيق فيما هو قادم".