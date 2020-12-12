عبد العاطى: زيادة فى الإنتاجية وأرباح مضاعفة عند التحول لنظم الرى الحديث

جدة - نرمين السيد - زار الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أحد المزارع النموذجية التابعة لرابطة ترعة اليوزباشى بمحافظة المنوفية، وتعد هذه المزرعة أحد النماذج الناجحة لاستخدام نظم الرى الحديث، حيث يتم استخدام نظام الرى بالتنقيط فى زراعة الفراولة والبطاطس والطماطم والفلفل والشطة والثوم والذرة.





وأثنى الدكتور عبد العاطى، وفقا لبيان صحفى، على جهود المزارع أحمد جابر والذى يُعد من المزارعين الرواد فى مجال التحول لاستخدام نظم الرى الحديث فى أراضيهم، كما أن النجاح الذى حققه كان دافعاً للعديد من المزارعين للتحول للرى الحديث بزمام 1500 فدان من الأراضى المجاورة.

وأوضح المزارع أحمد جابر خلال لقائه مع الدكتور عبد العاطى، أن استخدام نظم الرى الحديث ساهم بشكل كبير فى زيادة الانتاجية المحصولية ومضاعفة أرباحه ورفع جودة المحاصيل المنتجة وهو ما سمح له بتصدير محصول الفراولة للخارج، موضحاً أن إيجار فدان الرى الحديث ارتفع من 15 ألف جنيه إلى 24 ألف جنيه، وتتعدى انتاجيته ضعف الإيجار نتيجة توفير مصاريف الإنتاج وزيادة الإنتاجية كماً ونوعاً بنسبة 30 – 40%.

وصرح الدكتور عبد العاطى، بأن وزارة الموارد المائية والرى تشجع المزارعين على التحول من نُظم الرى بالغمر إلى نُظم الرى الحديث نظراً لما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

كما تفقد الدكتور عبد العاطى أعمال تأهيل ترعة مصرف شمنديل بمحافظة المنوفية، مؤكداً على سعى الوزارة للانتهاء من المشروع القومى لتأهيل الترع طبقاً للجدول الزمنى، نظراً لما يقدمه هذا المشروع من مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، والمساهمة فى تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.