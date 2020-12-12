البحوث الإسلامية: أزمة فيروس كورونا تؤكد ضرورة حل الخلافات والتمسك بالقيم

جدة - نرمين السيد - قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور نظير عيّاد، إن تعامل الإسلام مع الأوبئة مختلف عن باقى الأنظمة والتشريعات الأخرى، مشيرا إلى أن فلسفة الإسلام فى ذلك تقوم على أسس متعددة عقدية وشرعية وعرفية وأخلاقية، وقد سبقت هذه الفلسفة فى تطبيق النشرة الوقائية والعلاجية كل الفلسفات والنظم، ففى الوقت الذى كان يرى البعض أن هذه الأوبئة تحدث لتدخل قوى شريرة أو أرواح شريرة، جاء الإسلام داعيًا إلى صدق اللجوء إلى الله والأخذ بالأسباب الدنيوية المشروعة، والالتزام بالجوانب الأخلاقية، واحترام القيم الإنسانية.





جاء ذلك خلال مشاركة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية فى فعاليات المنتدى الإسلامى الدولى السادس عشر، والذى ناقشت جلساته مجموعة من المحاور حول "ثقافة اللقاء: الأخلاق الدينية فى عصر الوباء"، والذى نظمته الأمانة العامة للمنتدى الإسلامى الدولى والهيئة الدينية لمسلمى الاتحاد الروسى عبر منصة "زووم".

وأضاف الأمين العام ، خلال كلمته، أن عنوان هذا المنتدى جاء معبرًا عن الواقع ومتجاوبًا مع الظروف والأحداث ومعبرًا عن الآلام والآمال، مثمنا رسالة الملتقى التى تدور حول البحث عن القيم الأخلاقية والمشتركات الإنسانية، حيث يسهم الملتقى فى دعم التماسك الاجتماعى المعاصر والمشاركة فى عملية العمران والإسهام فى الحضارة الإنسانية المعاصرة، وكل ذلك يتم من خلال الوقوف على معرفة الأبعاد الأخلاقية ومدى تأثرها بالجوائح والقضايا والأحداث وتأثيرها عليها، مؤكدًا على ما يمكن أن تسهم به الأخلاق الدينية فى إصلاح الواقع وعلاج أمراضه وتشخيص علله ووضع أدويته.

وأشار إلى أنه تتجلى عظمة المنهج الأخلاقى الإسلامى الذى يظهره فى مثل هذه الأمور من خلال تأكيده على المسؤولية الملقاة على كل أطراف العالم (الدول – الأفراد – الجماعات) كل فى فلكه وفى إطاره المنوط به وبدون ذلك يعد الأمر تخليًا عن المسؤولية، حيث لخّص الأزهر الشريف بقطاعاته أنه ينبغى احترام الموتى بهذا الفيروس وتطبيق أحكام الشريعة عليهم كغيرهم مع الالتزام بالإجراءات المحددة من قبل المختصين.

وختم عيّاد كلمته بالتأكيد على أن فيروس كورونا على الرغم مما أحدثه فى العالم، إلا أنه فى نفس الوقت جاء لرأب الصدع الإنسانى الذى نتج عن الصراعات القومية والدوافع العنصرية، مشددا على المصير الإنسانى المشترك، والرسالة الأخلاقية التى أوجدها هذا الفيروس وبعث بها إلى العالم بضرورة التمسك بمزيد من القيم الأخلاقية التى تجعل من الحوار بابًا لحل الخلافات، والقضاء على النزاعات والعمل على مستقبل أفضل وغد مشرق.