احتفالا بمرور 45 عاما على افتتاحه.. متحف الأقصر ينظم معرضا لقطعة أثرية

جدة - نرمين السيد - يأتى المعرض بالتعاون مع البعثة المصرية الأمريكية المشتركة، ويستمر حتى شهر يونيو المقبل.

وقال الدكتور علاء المنشاوى مدير متحف الأقصر، فى تصريح له، إن المعرض يضم قطعة واحدة فقط عبارة عن "هريم" من الحجر الرملى من نتائج أعمال البعثة الأثرية المصرية الأمريكية المشتركة العاملة بجبانة جنوب العساسيف الأثرية.

وأوضح المنشاوى، أن الهريم غاية فى الجمال حيث أن جوانبه الأربعة مزينة بمناظر من الحفر الغائر تمثل شخصا فى وضع تعبدى أمام الإله أوزير، فضلا عن منظر آخر يصور الإله رع حور آختى بجانبه مركب والإله أنوبيس راقدا على مقصورته وفوقه قرص الشمس، أما المنظر الرابع فيصور منظرا لمركب يعلوه الإله آتوم، بالإضافة إلى وجود بقايا كتابات هيروغليفية، لافتا إلى أن ارتفاع الهريم يبلغ حوالى 40 سم وعرضه 27 سم وطوله 33 سم.

وأضاف أن المعرض المؤقت يصاحبه عرض للوحات إيضاحية عن منطقة العساسيف والمقبرة التى تم العثور على الهريم بداخلها، بالإضافة إلى شرح تفصيلى لها مما يعمل بدوره على رفع الوعى لدى أبناء الشعب المصرى بأهمية تراثهم الحضارى والحفاظ عليه.

جدير بالذكر أن متحف الأقصر يضم حوالى 3000 قطعة أثرية ترجع لعصور ما قبل التاريخ، ويلقى الضوء على فترة الدولة الحديثة وصولا إلى العصر الإسلامى.