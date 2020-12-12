غدا.. مصر للطيران تسير 63 رحلة جوية تقل أكثر من 6100 راكب

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة، فى بيان صحفى، أن الوجهات العربية والدولية تشمل: تورنتو، الرياض، بيروت، بغداد، أكرا، جدة، الدمام، تونس، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، لندن، باريس، مدريد، موسكو، إسطنبول، جنيف، بروكسل، أمستردام، كوبنهاجن، دبى، ميونخ، نيويورك، برلين، فيينا، فرانكفورت، ميلانو، البحرين، الخرطوم، المدينة المنورة، عمان، الشارقة، نيروبى، أديس أبابا، أربيل.

وبالنسبة للوجهات الداخلية، فتشمل 9 رحلات إلى: شرم الشيخ، والغردقة، والأقصر، وأسوان، إلى جانب 6 رحلات شحن جوى.