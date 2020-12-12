عاجل.. صور.. السيسى يؤكد على الثوابت المصرية بدعم العراق وتعزيز دوره العربى

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، الدكتور خالد بتال نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط العراقى، وذلك على رأس وفد وزارى عراقى رفيع المستوى، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين المصريين نظراء الوفد الوزارى العراقى.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال اللقاء على ثوابت السياسة المصرية بدعم العراق وتعزيز دوره القومى العربى، وتحقيق كل ما من شأنه أن يحقق مصالحه ويساعده على تجاوز جميع التحديات، ويحافظ على أمنه واستقراره، حيث تحرص مصر على الدفع بأطر التعاون مع العراق سواء على المستوى الثنائى أو الثلاثى مع الأردن، فى ضوء الأهمية الاستراتيجية لهذا التعاون فى العالم العربى.

كما أكد الرئيس، على الجدية والإرادة القوية لدى مصر تجاه التعاون المثمر مع الجانب العراقى فى جميع المجالات، مشددا على أهمية عامل المتابعة الدقيقة لما يتم التوافق عليه، خصوصًا على المستوى التنفيذى لتخطى الإطار الإدارى والبيروقراطى التقليدى من أجل بلورة نتائج ملموسة.

من جانبه، نقل وزير التخطيط العراقى إلى الرئيس تحيات شقيقيه الرئيس العراقى ورئيس الوزراء العراقى، مؤكدا على تقدير العراق للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقى على جميع الأصعدة، والتطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر، سواء على المستوى الثنائى أو فى إطار آلية التعاون الثلاثى مع الأردن، وذلك للاستفادة من تجربة النجاح المصرية الملهمة فى مجال المشروعات التنموية ونقلها إلى العراق، لا سيما فى مجال الإسكان والبنية التحتية والطاقة الكهربائية والقطاعين الزراعى والصحة، فضلاً عن تعزيز مجالات التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى.

وثمن وزير التخطيط العراقى، الدور المصرى الداعم للعراق، والذى يمثل عمقا استراتيجيا لبلاده على المستوى العربى والإفريقى والعالمى، خصوصًا فيما يتعلق بمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء شهد استعراض ومناقشة وفدى مصر والعراق من الوزراء والمسئولين لمشروعات التعاون المشترك فى جميع المجالات لاستثمار الإمكانات المتوفرة لدى البلدين، وكذلك تفعيل الآليات التنفيذية لما تم الاتفاق عليه فى اللجنة العليا المصرية - العراقية المشتركة، فضلاً عن متابعة تنفيذ المشروعات المنبثقة عن آلية التعاون الثلاثى مع الأردن.

وطالب الرئيس فى نهاية اللقاء بنقل تحياته إلى برهم صالح الرئيس العراقى، ومصطفى الكاظمى رئيس الوزراء العراقى.