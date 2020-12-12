أبو العينين يناشد فتحي سرور بتبني قانون جديد للتحكيم

شارك النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، في فعاليات المؤتمر السادس للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإصلاح والتشريع، والذي عُقد بعنوان «الإصلاح التشريعي والعدالة الناجزة» بفندق سميراميس بالقاهرة، برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور، ورعاية المستشار الدكتور عمر مروان وزير العدل.
وطالب أبو العينين خلال كلمته بالمؤتمر، بإصدار قانون جديد للتحكيم، قائلا: "لا بد من تواجد جهات مختصة مسؤولة عنه في مصر، كما أناشد الدكتور أحمد فتحي سرور بتبني الأمر"، وكذلك طالب بإعادة النظر في قانون المحاكم حفاظا على حقوق المستثمرين، وسرعة تعديل إجراءات التقاضي من خلال استخدام الإجراءات الحديثة.
وأكد أبو العينين أن مصر في حاجة إلى تشريعات محفزة للاستثمار وآمنة للمستثمرين، وتشريعات مرنة تواكب الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة وتوفير بيئة جيدة للاقتصاد الإبداعي.
كما شدد أبو العينين، على ضرورة إصلاح المنظومة التشريعية، وحاجتنا الضرورية إلى تشريعات تواكب هذا الطموح، مطالبًا بوضع تشريعات مرنة تواكب الاقتصاد الرقمي ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، قائلًا "هناك تشريعات عفا عليها الزمن، ولا تناسب الحاضر".
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