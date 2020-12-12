الأرصاد تحذر: ارتفاع درجات الحرارة.. وسقوط أمطار على المتوسط غدا

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنذارا بحريا خاصا بالبحر المتوسط، حيث من المتوقع أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية على البحر المتوسط، اعتبارا من غد، الأحد، ويستمر حتى بعد غد، الاثنين، حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية على البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية هناك.

ويكون الطقس غدا مائلا للحرارة على القاهرة والوجه البحري نهارا باردا ليلا، يصاحب ذلك أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية يكون مائلا للدفء نهارا باردا ليلا تصاحبه أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق والرياح تنشط أقصى الغرب مثيرة للرمال والأتربة.

أما على محافظات الصعيد، فيكون الطقس حارا نهارا على شمال وجنوب الصعيد شديد الحرارة ليلا تصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على محافظات شمال الصعيد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا على القاهرة والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 13، السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 14، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 15، شمال الصعيد 29 للعظمى والصغرى 10، جنوب الصعيد 32 للعظمى والصغرى 11.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم، السبت، مائل للدفء نهارا بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري، يصاحبه شبورة مائية في فترات الصباح والرياح معتدلة.

ويكون الطقس مائلا للدفء نهارا على السواحل الشمالية باردا ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، تصاحبه أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وتكون هناك أمطار خفيفة أيضا على بعض مناطق من السواحل الغربية، وشبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أما نشاط الرياح المثارة للأتربة والرمال، فيكون على بعض مناطق من غرب البلاد (السلوم - سيدي براني - سيوة).

ويبقى الطقس ما بين الدافئ والحار نهارا شديد البرودة ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على القاهرة والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 13، السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 14، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 15، شمال الصعيد 23 للعظمى والصغرى 10، جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 11.