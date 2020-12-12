نجح في إدخال نظم الري الحديثة لـ 1500 فدان.. عبدالعاطي يزور أحد المزارعين بعد نجاح تجربته

فى إطار الجولات الميدانية المتواصلة بمختلف المحافظات، قام الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، بزيارة لأحد المزارع النموذجية التابعة لرابطة ترعة اليوزباشي بمحافظة المنوفية، حيث تعد هذه المزرعة أحد النماذج الناجحة لاستخدام نظم الري الحديث، حيث يتم استخدام نظام الري بالتنقيط في زراعة الفراولة والبطاطس والطماطم والفلفل والشطة والثوم والذرة.

وأثنى الدكتور عبد العاطى، على جهود المزارع أحمد جابر والذى يُعد من المزارعين الرواد فى مجال التحول لاستخدام نظم الرى الحديث فى أراضيهم ، كما أن النجاح الذى حققه كان دافعًا للعديد من المزارعين للتحول للرى الحديث بزمام ١٥٠٠ فدان من الأراضي المجاورة.

وأوضح المزارع أحمد جابر، أثناء لقائه مع الدكتور عبد العاطى، أن استخدام نظم الرى الحديث ساهم بشكل كبير فى زيادة الإنتاجية المحصولية ومضاعفة أرباحه ورفع جودة المحاصيل المنتجة وهو ما سمح له بتصدير محصول الفراولة للخارج ، موضحًا أن إيجار فدان الري الحديث إرتفع من ١٥ ألف جنيه إلي ٢٤ ألف جنيه ، وتتعدى إنتاجيته ضعف الإيجار نتيجة توفير مصاريف الإنتاج وزيادة الإنتاجية كمًا ونوعًا بنسبة ٣٠-٤٠% .

وصرح الدكتور عبد العاطى، بأن وزارة الموارد المائية والرى تًُشجع المزارعين على التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث نظرًا لما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

كما تفقد الدكتور عبد العاطى أعمال تأهيل ترعة مصرف شمنديل بمحافظة المنوفية ، مؤكدًا على سعى الوزارة للانتهاء من المشروع القومى لتأهيل الترع طبقًا للجدول الزمنى، نظرًا لما يقدمه هذا المشروع من مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة ، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها ، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، والمساهمة فى تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.