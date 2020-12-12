دقيقة حداد في البرلمان العربي.. لهذا السبب

وقف البرلمان العربي اليوم وقفة حداد على أرواح شهداء النصر لجمهورية العراق الشقيقة تزامنا مع مرور الذكري الثالثة للنصر المجيد على داعش.

وثمن أعضاء البرلمان العربي جهود العراق في القضاء على الإرهاب الداعشي الذى ضرب المنطقة العربية وسيطر على أكثر من 40 في المائة من الأراضي العراقية.

جاء ذلك في جلسة البرلمان العربي الثانية من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث التي جرت اليوم السبت 12 ديسمبر 2020 م في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية ، بحضور الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية مصر العربية، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وعمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ، وأصحاب السعادة سفراء الدول العربية المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبين الدائمين المعتمدين لدى جامعة الدول العربية ، والذي رحب بهم جميعًا رئيس البرلمان العربي في الجلسة التي تتوافق مع الذكرى الثامنة لتأسيس البرلمان العربي كبرلمان دائم، تلك الذكرى التاريخية التي دشنت عهدًا جديدًا في مسار التضامن وتعزيز العمل المشترك بين الدول العربية على المستوى البرلماني للتعبير عن صوت الشعب العربي والدفاع عن قضاياه ومقدراته.

وأشاد رئيس البرلمان العربي بدور المؤسسين الأوائل للبرلمان العربي وفي مقدمتهم صاحب المعالي السيد عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية لدوره الهام في تأسيس البرلمان العربي منذ أن كان فكرة وليدة وهو ما يمثل امتدادًا لمواقفه الداعمة لمؤسسات العمل العربي المشترك.

وتقدم رئيس البرلمان العربي بالشكر الجزيل إلى الدول العربية الحريصة والداعمة للبرلمان العربي للاستمرار في دوره بالدفاع عن القضايا العربية المشتركة ووجه الشكر لأمانة جامعة الدول العربية ممثلةً بصاحب المعالي الأخ العزيز السيد أحمد أبو الغيط لتوجيهاته المُقدرة لتسهيل أعمال البرلمان العربي واستضافة اجتماعاته.

كما تقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى جمهورية مصر العربية قلب الأمة النابض وعماد أمنها القومي وإلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لدعمه لمؤسسات العمل العربي المشترك لاسيما دعم فخامته المستمر للبرلمان العربي الذي تحتضن أعماله القاهرة ولم تبخل بتقديم أي دعمٍ أو مساندةٍ للارتقاء بدوره خدمةً العمل العربي المشترك.