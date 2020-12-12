موجز السوشيال: رد فعل هنادي مهنى على تصرف زوجها بمهرجان القاهرة.. ميدو يرد على منتقديه بسبب صورة الخطيب

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:
وظهرت هنادي مهني في الفيديو وهي تشد زوجها اثناء حواره مع إحدى الفتيات بالمهرجان لمنعه من التحدث معها.
يذكر أن الفنانة هنادي مهنى شاركت في مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وخالد أنور، ومن إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد.
والعمل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
وطرحت الفنانة هنادي مهنى ، أغنية «أول كلام» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي أغنية حفل زفافها على الفنان أحمد خالد صالح، الذي أقيم مؤخرًا بحضور عدد من النجوم والأهل والأصدقاء.
أغنية «أول كلام» لـ هنادي مهنى، من كلمات: محمد عاطف، ألحان: مدين، توزيع موسيقي: أحمد عادل، صولو: الموسيقار هانى مهنى، جيتار: مصطفى نصر: ميكس وماستر: خالد رؤوف.
على نهر النيل.. عائلة موسيماني تصل إلى القاهرة للاحتفال بأعياد الكريسماس
وعلق موسيمانى على الصورة قائلا " الإفطار على نهر النيل مع العائلة التى جاءت لقضاء عيد الميلاد فى القاهرة معى، شكرا للعائلة ".
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أشاد الجنوب أفريقي بتتسو موسيماني بطريقة استقباله فور وصوله إلى القاهرة مطلع شهر أكتوبر الماضي، لتولي قيادة النادي الأهلي، خلفا للسويسري رينيه فايلر.
ميدو لـ جمهور الزمالك.. لو شوفت الخطيب كل يوم هروح أتصور معاه.. شاهد
وغرد ميدو قائلا " على فكره لو شوفت محمود الخطيب كل يوم كل يوم هروح اتصور معاه.
واشار: ده اللي اتربيت عليه اني احترم الكبير وأقدره واحترم الناس اللي عملت تاريخ .. ده اللي بعلمه لأولادي انهم يحترموا الكبير ويحترموا اي حد اجتهد واخلص لبلده ولعائلته ".
هنا شيحة تخطف أنظار جمهورها بإطلالتها من حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
وحازت الصور على اعجاب كبير من متابعيها وجاءت ابرز التليقات كالاتى :
تحفة فستانك تحفة - قمر - عسل مشاء الله
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وانطلقت الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة، التزم المهرجان بتطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا.
وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال: رد فعل هنادي مهنى على تصرف زوجها بمهرجان القاهرة.. ميدو يرد على منتقديه بسبب صورة الخطيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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