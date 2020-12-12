نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلماني: توقيت وصول أولى شحنات لقاح كورونا لمصر "غاية الأهمية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بوصول أولى شحنات اللقاح الصيني لفيروس كورونا القاتل من شركة "سينوفارم" لمطار القاهرة الدولي خلال الساعات القليلة الماضية، مؤكدًا على أن وصوله في هذا التوقيت غاية الأهمية خاصة مع دخول مصر في الموجه الثانية للفيروس.

وقال المسعود، خلال البيان الصادر له، إن أزمة فيروس كورونا القاتل والذي أنتشرت في الأونة الأخيرة أظهرت معدن الشعوب الأصيلة وتضامنهم مع بعضهم البعض، مؤكدًا على أن مصر تُعتبر أولى الدول في إفريقيا تحصل على لقاح فيروس كورونا، وثاني دولة عربية تحصل عليه بعد الإمارات.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة توزيع أولى الشحنات للقاح على الطاقم الطبي بكافة المستشفيات على مستوى الجمهورية، خاصة وأنهم خط الدفاع الأول للفيروس، لافتًا إلى أن الذي سبق واصيب بالفيروس خلال الموجه الأول لم يحصل على المصل الصيني، وذلك لتكوينه أجسام مضادة للفيروس.

وطالب البرلماني، كافة المواطنين الإلتزام بأتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية ضد فيروس كورونا، خاصة وأن اللقاح لم يقضي على الفيروس بشكل كامل، وأكبر دليل هو تأكيد وزيرة الصحة على إصابة 14% من المواطنين مرة أخري بالفيروس.