نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البحوث الإسلامية يناقش مع وفد "السياحة والآثار" خطط تنفيذ متحف عرض المخطوطات النادرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد اليوم بالمقر الجديد لمكتبة الأزهر المركزية، وفدًا من وزارة السياحة والآثار ضم: د. مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، ود. محمود مبروك مستشار وزير السياحة والآثار للعرض المتحفي، ود. أسامة عبد الوارث مدير عام متحف الطفل للحضارة والإبداع، ود. جمال عبد الرحيم أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، آلاء بكير بالمكتب الفني لرئيس قطاع المتاحف، بحضور رئيس الإدارة المركزية لمكتبة الأزهر عبد المجيد أحمد.

وقال الأمين العام خلال لقاءه وفد وزارة السياحة والآثار بالمكتبة، إن اللقاء يأتي في إطار التعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الآثار والسياحة بشأن متحف مكتبة الأزهر المركزية لإبداء الرأي الفني في تنفيذ المتحف ونظام العرض المتحفي المتبع، خصوصًا مع انتهاء أعمال تنفيذ مشروع مكتبة الأزهر الشريف، وتمهيدًا لبدء العمل بها وإفادة الباحثين.

وناقش الأمين العام مع الوفد الطرق المُثلى لعرض المخطوطات النادرة الموجودة بمكتبة الأزهر الشريف، حتى يمكن الاستفادة بها، وإتاحة عملية الاطلاع عليها خدمة لطلاب العلم والباحثين، مع ضرورة المحافظة عليها باعتبارها جزء من التاريخ الإنساني، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب – شيخ الأزهر واهتمامه بهذا الجانب.