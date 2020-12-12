اسمه "بيبسي" واتجوز 6 مرات .. حسين فهمي الأكثر بحثا بعد اعترافاته بعلاقاته العاطفية

تصدر الفنان حسين فهمي محرك البحث "جوجل" بعد لقائه أمس ببرنامج "من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا على قناة ON، حيث تناول الحوار كشف أسرار في حياته بطريقة طريفة، ومنها علاقاته العاطفية.

حسين فهمي



أوضح حسين فهمي أن اسم الدلع الذي كان يُنادى به من أصدقائه وعائلته هو "بيبسي"، والسبب يرجع إلى أنه كان الأطول قامة بينهم مثل زجاجة البيبسي، مُضيفا:عشان زمان نزلت الإزازة وكانت طويلة وكنت ابتديت ابقا طويل فسموني كبيرة ولذيذة".