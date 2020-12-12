تصدر الفنان حسين فهمي محرك البحث "جوجل" بعد لقائه أمس ببرنامج "من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا على قناة ON، حيث تناول الحوار كشف أسرار في حياته بطريقة طريفة، ومنها علاقاته العاطفية.
حسين فهمي
أوضح حسين فهمي أن اسم الدلع الذي كان يُنادى به من أصدقائه وعائلته هو "بيبسي"، والسبب يرجع إلى أنه كان الأطول قامة بينهم مثل زجاجة البيبسي، مُضيفا:عشان زمان نزلت الإزازة وكانت طويلة وكنت ابتديت ابقا طويل فسموني كبيرة ولذيذة".
اقرأ أيضا: الفنان رامي وحيد عن عبلة كامل: زي أمهاتنا اللي على الفطرة.. ومش معاها تليفون
زيجات حسين فهمي
تحدث حسين فهمي عن علاقاته العاطفية وزيجاته، مشيرا إلى أن أول زيجاته كانت في عمر 24 عاما، ورزق خلالها بابنه الأكبر "محمود" الذي ولد في الولايات المتحدة الأمريكية بعد عام من الزواج، أي أنه كان وقتها في سن الـ 25.
وأضاف حسين فهمي أنه تزوج 6 مرات وأثمرت زيجاته كلها عن 3 أبناء هم "محمود ونائلة" ومنة الله ابنته من الفنانة ميرفت أمين، قائلا: الجواز جميل بس لازم الناس تبذل مجهود عشان تنجحه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسمه "بيبسي" واتجوز 6 مرات .. حسين فهمي الأكثر بحثا بعد اعترافاته بعلاقاته العاطفية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.