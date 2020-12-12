يعقوب السعدي يخطف قلوب الأهلاوية بعد حوار الخطيب "صور"

قدم الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي مساء أمس حلقة خاصة باسم "النجمة التاسعة" استضاف فيها رئيس النادي الأهلي "محمود الخطيب" ليتحدث لأول مرة بعد صمت دام طويلا ليكشف الكثير من الامور والتحديات التي واجهت النادي الأهلي.

سعدت جماهير النادي الأهلي بتلك الحلقة بشكل كبير، ودشن الجمهور "هاشتاج" (الخطيب يعقوب على قناة الأهلي) والذي تصدر موقع التواصل الاجتماعي تويتر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

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أشاد جمهور الأهلي أيضا بعدم التطرق لذكر لاعبي الأهلي الراحلين، أو ذكر أشخاص سبق وتطاولوا على الأهلي وعلى الخطيب نفسه، مما جعل جماهير القلعة الحمراء تطالب ببقاء السعدي بقناة النادي الأهلي، بعد اللقاء المميز

