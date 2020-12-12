المقاولون العرب يكشف ما حدث مع أيمن حفني ..وحقيقة دخول الزمالك في صفقة طاهر محمد طاهر

صرح محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، بتصريحات نارية كشف خلالها التحديات التي تواجه نادي المقاولون العرب، وكشف خلالها عن بعض الملفات أبرزها ملف أيمن حفني، وصفقة انتقال طاهر محمد طاهر للنادي الأهلي.

وقال محمد عادل في تصريحات لقناة "ontime sport": "أيمن حفني لاعب ذو إمكانيات جيدة إلا أنه غير ملتزم، واللاعب الغير ملتزم يثير القلائل داخل غرفة الملابس بالنادي".

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وتابع: "لقد أرسلت لأيمن حفني ما يقرب من 20 جواب رسمي، لحثه على العودة إلى النادي لكنه لم يستجيب، وذكر بنفسه في أحد المداخلات أنه لم يلتزم في خوضه للتدريبات والخضوع للمسحات". وتابع: "لقد أرسلت لأيمن حفني ما يقرب من 20 جواب رسمي، لحثه على العودة إلى النادي لكنه لم يستجيب، وذكر بنفسه في أحد المداخلات أنه لم يلتزم في خوضه للتدريبات والخضوع للمسحات". وعن التعاقد مع صالح جمعة قال: "مع احترامي لصالح جمعة ولموهبته إلا أن ما فعله مع النادي الأأهلي، وعدم إلتزامه، بجعل وجوده داخل نادي المقاولون العرب أمر صعب للغاية". اقرأ أيضا: يعقوب السعدي يخطف قلوب الأهلاوية بعد حوار الخطيب "صور"