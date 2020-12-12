تفاصيل الاشتباكات بين طالبان وأفغانستان بقندهار ومصرع 100 فرد

القوات الأمريكية في أفغانستان
نقلت وكالة الأنباء الأفغالية "خاما برس" ما نقلته وزارة الدفاع الأفغانية، حول مقتل ما لا يقل عن 90 من عناصر طالبان في إقليم قندهار، و10 مدنيين، على خلفية اشتباكات مسحلة بين قوات الدفاع الأفغانية وطالبان في مناطق بانجواي وزيراي وأرغنداب ومايواند بإقليم قندهار.
وكشفت الوكالة في تقرير مطول، ما حدث أمس الجمعة، موضحة أن هناك قتلى من طالبان وأصيب تسعة آخرون خلال الاشتباكات، وذلك عقب اكتشاف الفريق الهندسي للجيش الوطني الأفغاني 15 حقل ألغام ونزع فتيلها، فضلًا عن تدمير عدد من أسلحة العدو وذخائره بالإضافة إلى نفق كان يستخدم في العمليات الإرهابية.
ونقلت الوكالة تصريحات محمد نعيم وردك، المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان، بأن القوات الأمريكية هي من شنت غارات جوية على منطقة زيراي في قندهار الليلة الماضية في تحد لاتفاق سياسي، أسفر عن مقتل 10 مدنيين، وتدمير العديد من المنازل السكنية.
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فيما نفت القوات الأمريكية في أفغانستان وقوع هجوم جوي على ولاية قندهار كما رفضت مزاعم الجماعة بشأن سقوط ضحايا مدنيين.
وقالت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان منفصل إن طالبان هاجمت مواقع لقوات الأمن في منطقة شامولزاي بإقليم زابل يوم الجمعة.
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