صالح جمعة يرد على تصريحات المقاولون العرب في حقه

ظهر محمد عادل المشرف العام على كرة القدم بنادي المقاولون العرب في لقاء تليفزيوني بقناة "ontime sport"، وتحدث عن العديد من الملفات، ومن ضمنها أمر التعاقد مع صالح جمعة.

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وقال محمد عادل في تصريحاته عن التعاقد مع صالح جمعة: " مع احترامي لصالح جمعة ولموهبته إلا أن ما فعله مع النادي الأأهلي، وعدم إلتزامه، بجعل وجوده داخل نادي المقاولون العرب أمر صعب للغاية". وقال محمد عادل في تصريحاته عن التعاقد مع صالح جمعة: " مع احترامي لصالح جمعة ولموهبته إلا أن ما فعله مع النادي الأأهلي، وعدم إلتزامه، بجعل وجوده داخل نادي المقاولون العرب أمر صعب للغاية". رد صالح جمعة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقال: "ولا أنا والله"، ليقصد بذلك أنه لم يريد التواجد بالنادي أيضا. اقرأ أيضا: يعقوب السعدي يخطف قلوب الأهلاوية بعد حوار الخطيب "صور"



وانتقل صالح جمعة في صفقة انتقال حر إلى نادي سيراميكا كليوباترا بعدما استغنى عنه النادي الأهلي بداية الموسم الحالي.

