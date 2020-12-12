شفاف زيادة .. رانيا يوسف تتعرض لانتقادات بسبب إطلالتها في ختام القاهرة السينمائي (صور)

احتلت الفنانة رانيا يوسف ترتيبا ضمن قائمة الأكثر بحثا في مصر على محرك البحث العالمي "جوجل"، بسبب إطلالتها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ولاقت آراء غير مُحبذة للفستان الذي ارتدته على الـ "ريد كاربت".

رانيا يوسف أسوأ إطلالة بمهرجان القاهرة السينمائي



وكعادتها تثير الفنانة رانيا يوسف الجدل، حول إطلالتها في أكثر من مهرجان تحديدا مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومهرجان الجونة، وينتظرها جمهور السوشيال ميديا لفحص فساتينها بعد إثارتها الجدل العام الماضي بفستانها الأسود الشفاف تماما، لتتصدر محركات البحث.

رانيا يوسف



كشف ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا أن إطلالة رانيا يوسف كانت غير مُوفقة في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، وكتب "حنا" عبر حسابه بموقع "انستجرام" أنها لم توفق نهائيا بيوم الختام، ووضع علامات استفهام كثيرة حول إطلالة رانيا يوسف أبرزها أن القماش المصمم منه الفستان رقيق وشفاف، والشكل الذي ظهر عليه تصميم الفستان بمنطقة الصدر.

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وكتب إيلى حنا عن فستان رانيا يوسف: "رانيا بكل المهرجان كانت إطلالاتها جيدة وفيها تحسن، وعلى قد ما مدحناها خربتها بالختام، فيني أفهم شو وضع الـcups عند الصدر؟ كأنه القماش الأبيض رقيق وشفاف زيادة؟ والشعر مش موفق؟ والمكياج سيئ جدًا خصوصًا كونتور الأنف يلي مش مدموج والـ eyeshadow فوق العيون، لا لا يا رانيا ما توفقتي بالختام، وبعطي الإطلالة 1/10".