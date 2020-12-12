الاثنين..إعلان نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب...وإنهاء إجراءات العضوية للأعضاء الجدد في يناير

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بعد غد الاثنين الموافق 14 ديسمبر الجارى نتيجة آخر مراحل انتخابات مجلس النواب ونتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية.

وبذلك يكون المارثون الانتخابى وصل نهايته ليتبقى فقط انتخابات الدائرة السادسة ومقرها دير مواس بالمنيا والمؤجلة الانتخابات فيها ومخصص لها مقعد وحيد، علي أن تبدأ الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي، استقبال الأعضاء الجدد لإنهاء إجراءات العضوية مع بداية شهر يناير.

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يشار إلي أن الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي، كان لها دور فعال في التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، لإنهاء إجراءات العضوية لأعضاء مجلس الشيوخ الذي انطلق أعماله في 18 أكتوبر الماضي، وفق تدابير المواجهة لأزمة فيروس كورونا،حيث تضم العديد من الكوادر والكفاءات والتى انضم منهم جزء لأمانة الشيوخ أيضا.

