برلماني : وزير الاوقاف واجه الفكر المتطرف بقوة ونجح في ادارة جميع ملفات الوزارة بكفاءة عالية

قال محمد حلمي ، عضو مجلس النواب ، إن وزير الأوقاف استطاع ادارة ملفات الوزارة بنجاح كبير ، خاصة انه لم يهمل ملف علي حساب آخر .

واكد حلمي ، ان الوزير نجح في الحفاظ علي المنابر من خطورة الغير متخصصين ، وانصار الجماعات المتطرفة ،الذين كانوا يتاجرون بالدين ، وهو ما انعكس علي اداء الخطابة والخطباء .

وأشار حلمي ، الي ان اختيار وزير الاوقاف مجلس ادارة كفء لهيئة الاوقاف المصرية ، برئاسة المهندس سيد محروس ، رئيس الهيئة ، والمهندس علاء عبدالعزيز ، مدير عام الهيئة ، ساهم في تعظيم موارد هيئة الاوقاف المصرية .

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