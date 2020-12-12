برلماني : وزير الاوقاف واجه الفكر المتطرف بقوة ونجح في ادارة جميع ملفات الوزارة بكفاءة عالية

قال محمد حلمي ، عضو مجلس النواب ، إن وزير الأوقاف استطاع ادارة ملفات الوزارة بنجاح كبير ، خاصة انه لم يهمل ملف علي حساب آخر .
واكد حلمي ، ان الوزير نجح في الحفاظ علي المنابر من خطورة الغير متخصصين ، وانصار الجماعات المتطرفة ،الذين كانوا يتاجرون بالدين ، وهو ما انعكس علي اداء الخطابة والخطباء .
وأشار حلمي ، الي ان اختيار وزير الاوقاف مجلس ادارة كفء لهيئة الاوقاف المصرية ، برئاسة المهندس سيد محروس ، رئيس الهيئة ، والمهندس علاء عبدالعزيز ، مدير عام الهيئة ، ساهم في تعظيم موارد هيئة الاوقاف المصرية .
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وأشار الي ان ما شهدته هيئة الوقف من نجاحات كبيرة ، بعد قضية الفساد الكبري التي ضربت الهيئة في وقت سابق ، دليل علي وجود العديد من الكفاءات التي تمتلك طهارة اليد والاخلاص في العمل .
وأوضح حلمي ، أن هيئة الاوقاف استطاعة حماية آلاف الشباب من خطر الارهاب ، والوقوع في براثن الجماعات المتطرفة ، وذلك من خلال المرونة الكبيرة ، في عملية استبدال الاراضي لصالح القري التي لا يوجد بها مراكز شباب مؤكدا ان الادارة الحالية حريصة علي البيع بالسعر العادل الذي يعظم موارد الهيئة ولا يمنع الشباب من حقهم في ممارسة الرياضة .
واكد حلمي ، ان وزير الاوقاف نجح في كافة الاصعدة في تنفيذ تكليفات القيادة السياسية ، بمواجهة مخاطر الفكر المتطرف ، مشيدا بجهود هيئة الاوقاف في تذليل كافة العقبات التي واجهت مركز شباب ابن العاص بمحافظة الشرقية في عملية استبدال قطعة أرض لمساعدة شباب القرية التي لايوجد بها اي متنفس لممارسة الرياضة .
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