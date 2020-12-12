أستون فيلا يفقد تريزيجيه لمدة 3 أسابيع

يفتقد نادي أستون فيلا الإنجليزي لخدمات جناحه المصري محمود حسن تريزيجيه، لمدة ثلاثة أسابيع،وذلك بسبب إصابته في العضلة الخلفية أثناء مرانه مع الفريق مساء أمس.

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ويعد تريزيجيه من العناصر الأساسية في الفترة الأخيرة مع النادي، حيث قال عنه مدربه "دين سميث" في أحد التصريحات: " تريزيجيه يصنع فرصا عديدة في كل مباراة، وكان يجب أن يكون لديه أكثر من هدف هذا الموسم، رغم المستويات الرائعة التي يقدمها". ويعد تريزيجيه من العناصر الأساسية في الفترة الأخيرة مع النادي، حيث قال عنه مدربه "دين سميث" في أحد التصريحات: " تريزيجيه يصنع فرصا عديدة في كل مباراة، وكان يجب أن يكون لديه أكثر من هدف هذا الموسم، رغم المستويات الرائعة التي يقدمها". ويغيب أستون فيلا عن مباراة فريقه اليوم أمام فريق ولفرهامبتون في مباراة ضمن منافسات الأسبوع الـ12 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". اقرأ أيضا: تعرف على التشكيل المتوقع للزمالك في أولى مبارياته بالدوري اليوم



ويحتل أستون فيلا المركز الـ12 بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 15 نقطة.

