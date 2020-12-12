تعرف على الفئات المستحقة لأولوية الحصول على سينوفارم .. لقاح كورونا الجديد

حددت وزارة الصحة والسكان الفئات المستحقة لأولوية الحصول على لقاح سينوفارم "لقاح فيروس كورونا"، بعد وصول أولى شحناته، حيث استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس الخميس أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة بحضور كل من السفير الصيني لدى مصر، والقائم بأعمال السفير الإماراتي.

وأوضحت الوزيرة أن مصر تشهد يوم تاريخي موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لحرصه على توفير لقاح فيروس كورونا للشعب المصري، مؤكدة أن مصر أول دولة أفريقية تحصل على لقاح فيروس كورونا مشيرة إلى عمق وترابط العلاقات مع الشعب الإماراتي بالإضافة إلى علاقات الصداقة مع الشعب الصيني، حيث استطاعت مصر الحصول على أولى شحنات اللقاح الصيني من شركة "سينوفارم"، الصينية بدعم من شركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية.

وخلال التقرير، نعرض الفئات المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورنا المستجد، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان المصرية.

الفئات المستحقة لأولوية الحصول على لقاح سينوفارم .. هم:



ـ العاملين بالقطاع الصحي وخاصة العاملين بمستشفيات العزل.

ـ العاملين بمستشفيات الصدر، والحميات.

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ـ مرضى الأورام والفشل الكلوي.

ـ كبار السن.

ـ أصحاب الأمراض المزمنة.

