تعرف على موعد ديربي مانشستر أقوى مواجهات البريميرليج اليوم

تستمر اليوم منافسات الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بأربع مواجهات أبرزها مواجهة مانشستر يونايتد ونظيره مانشيستر سيتي.
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ويستضيف مانشستر يونايتد فريق مانشستر سيتي مساء اليوم على ملعب أولدترافورد في ديربي مدينة مانشستر، والذي يلعب منذ عام 1881، أي ما يقرب من 140 سنة.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة، يلاحقه السيتي في المركز الثامن برصيد 18 نقطة، مما يشعل المباراة أكثر، حيث فوز يونايتد يجعله يحتل المركز الرابع، بينما فوز السيتي يقفز به للمركز الخامس.
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وإليكم أهم مواجهات البريميرليج اليوم:
ولفرهامبتون X أستون فيلا 2:30 ظهرا
نيوكاسل يونايتد X وست برومتش ألبيون 5:00 مساءا
مانشستر يونايتد X مانشستر سيتي 7:30 مساءا
إيفرتون X تشيلسي 10:00 مساءا
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