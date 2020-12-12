شادي رضوان لاعب البنك الأهلي يعلن إصابته بفيروس كورونا "صورة"

أعلن شادي رضوان لاعب النادي الأهلي المعار إلى نادي البنك الأهلي عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وكتب شادي رضون عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "إيجابي كورونا، الحمدلله على كل شيء..دعواتكوا". اقرأ أيضا: صالح جمعة يرد على تصريحات المقاولون العرب في حقه

ويستضيف البنك الأهلي فريق وادي دجلة ظهر اليوم على ملعب اتحاد الشرطة، ضمن منافسات الأسبوع الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.



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