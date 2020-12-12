فعّال بنسبة 86% .. ننشر أهم 12 معلومة عن لقاح "سينوفارم" الجديد

يشغل لُقاح فيروس كورونا الجديد سينوفارم اهتمام المواطنين في مصر والعالم، بعدما تم اعتماده رسميا كـ مضاد للفيروس، ووصل أولى شحناته من الصين، إلى مطار القاهرة الدولي، وهو من انتاج شركة "سينوفارم" الصينية، إذ أتت الشُحنة من دولة الإمارات العربية المتحدة بحضور كل من السفير الصيني لدى مصر، والقائم بأعمال السفير الإماراتي. لتكون مصر هي أول دولة إفريقية حصلت على اللقاح، وضمن 3 دول شاركت في أبحاث تصنيعه.

خلال التقرير نعرض أهم المعلومات حول لقاح سينوفارم الجديد:



- مصر هي أول دولة في أفريقيا تحصل على هذا اللقاح.

- نسبة فاعلية اللقاح تصل إلى 86% في حالة الإصابة بالفيروس.

- بعد أخذ اللقاح ستكون إصابته خفيفة جدا وبذلك تصل نسبة فاعلية اللقاح لـ 100%.

- اللقاح حصل على موافقة الطواريء.

- مصر تكون أول دولة تجري الأبحاث الإكلينيكية وتحصل على لقاح كورونا.

- أولوية الدولة المصرية في الحصول على لقاح كورونا الصيني، تخص الأطقم الطبية في مستشفيات العزل والحميات والصدرية ومرضى الفشل الكلوي وأمراض الأورام والأمراض المزمنة.

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