النائبة سهير عبد السلام: القيادة السياسية حريصة على صحة المواطنين وتفضيلها على ملفات أخرى

قالت النائبة سهير عبد السلام عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية وضعت إجراءات حازمة وصارمة لمواجهة فيروس كورونا وحرص الدولة على صحة المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار الفيروس وهو ما يدل على أن علي تأكيد الدولة ودورها في دعم ملف الصحة للمواطن وتلبية متطلباته خاصة في ظل الموجه الثانية لفيروس كورونا.
وأشادت النائبة سهير عبد السلام بجهود الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الحصول على لقاح فيروس كورونا في ظل الموجه الثانية للفيروس وفي وقت تسعي كثير من الدول الحصول على اللقاح مشيرة في تصريحات لـ تحيا مصر إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوزيع اللقاح مجانا يدل على أن القيادة السياسية حريصه على صحة المواطنين وتفضيلها على ملفات أخرى.
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وأكدت عضو مجلس الشيوخ على أن ملف الصحه في مصر يشهد انجازات عظيمة لم يسبق لها مثيل في أي وقت مضى خاصة أن الدولة تتبع كافة متطلبات المواطن المصري في هذا الملف وتدعمة وهذا يحسب للرئيس وللحكومه وبإشادة من منظمة الصحة العالمية لما تم إنجازه في هذا الملف.
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