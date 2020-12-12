مرض فيفي عبده يضعها ضمن الأكثر بحثا على "جوجل"

أثار مرض الفنانة فيفي عبده قلق مُتابعيها والوسط الفني، بعد توقفها فترة طويلة عن بث الفيديوهات التي اشتهرت بها على السوشيال ميديا عبر صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و"تويتر"، و"انستجرام". ليتأكد لهم مكوث فيفي عبده بالمنزل وخضوعها للعلاج.

مرض فيفي عبده



كشفت ابنة فيفي عبده "عزة مجاهد"، الحالة الصحية وكل ما يتعلق بمرض والدتها، موضحة أنها تعرضت لأزمة خلال الأيام الماضية، تتعلق بالتهابات في أعصاب القدمين،

وأكدت أن سبب الأزمة الصحية لوالدتها، أنها واجهت صعوبة شديدة في الحركة، وأنها لا تخرج من المنزل بسبب استمرار خضوعها للعلاج.

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وأكدت ابنة فيفي عبده أن والدتها تشهد تحسنا كبيرا في حالتها الصحية بالوقت الحالي، متابعة أن فيفي عبده لم تظهر أمام جمهورها بعد إعلان إصابتها بالمرض عبر مقطع مصور لها على "أنستجرام".

وتظهر فيفي عبده في الفيديو جالسة وتتحدث إلى صورة قديمة لها، وأكدت لمتابعيها أنه يجب أن تحب نفسها.

